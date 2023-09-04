隨著疫情的解封，民眾至各地旅遊的需求大增，各國歌唱團體陸續展開演唱會，詐騙集團也瞄準機會開始詐財。為喚醒民眾防詐意識，岡山分局特別邀請韓國天團TWICE成員周子瑜的媽媽黃燕玲女士現身說法，與警方透過聊天拍攝反詐宣導短片，對談中，也將帶入各種詐騙模式，讓民眾輕鬆觀看影片的同時也能了解詐騙態樣，加深民眾對詐騙手法及面對詐騙的應對方式的印象。

「詐騙真的防不勝防！」周子瑜媽媽語重心長地提醒民眾，小心網路上可疑的詐騙陷阱，又如「演唱會買票詐騙」、「釣魚網站/惡意連結」，並點出詐騙集團可能假冒旅行社業者，以「解除分期付款」的套路誘騙民眾匯款！

另，周媽媽也呼籲，切記勿要相信網路上陌生人有關「換票」、「代購」或「出售轉讓」等話術，另外也勸導民眾勿因一心求票而購買高價的黃牛票，除拒絕黃牛外亦可避免遭詐。

岡山分局長陳柏彰表示，本次和周子瑜媽媽合作拍攝反詐騙宣導影片，除增加曝光率外，也期許透過聊天的方式帶入各種詐騙模式，讓民眾輕鬆觀看影片的同時亦能了解詐騙態樣。二人以「3C小步驟-冷靜、求證、撥打165」等各式口訣加深印象，期能使民眾提高警覺性，一同擁有防詐免疫力。

岡山分局再次呼籲，民眾須保持理性、冷靜思考，如若接獲可疑電話、簡訊，可撥打110、165專線電話諮詢，才能安心又快樂地旅行或參加演唱會。