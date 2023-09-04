藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，她今年2月14日登記與男友結婚，今（4）日正好是她的生日，她也宣布懷孕的好消息，在YT影片中她表示曾嘗試網路偏方求子，懷孕後老公一反應讓她氣炸。

熊熊和老公一同錄製影片，透露兩人是人工受孕，第一次失敗了，第二次植入後，聽說有一個網路偏方是植入胚胎前後都吃薯條，且不能去鹽，成功機率就很高，她一邊吃一邊說「拜託一定要成功，不要再失敗了」，熊熊也總結心得，人工受孕需要放鬆心情，第一次就是因為壓力太大而失敗，但她也說：「如果這次再沒有中我就要休息了，因為太累了，女生求子的過程真的很辛苦」，檢查後確認已經懷孕，懷孕已經三個多月。

（來源／影片取自熊熊卓毓彤Official Channel YouTube，如遭刪除請見諒。）

熊熊提到當下心情非常開心，但老公知情後只問是不是就可以拿到孕婦停車卡，領完媽媽手冊後，老公還特別撕下停車卡請別人幫忙護貝，讓熊熊直呼「他只想要孕婦停車卡，好過分的人！」，對此熊熊老公說：「我都很開心啊，她開心就好，小朋友有就是順其自然，就算失敗，想要的話就繼續努力就好，不用給對方那麼大的壓力」，熊熊總共取了11顆卵，為了懷孕她泡腳、深蹲都做了。