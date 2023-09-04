「海葵」颱風來襲，南投縣4日放颱風假，卻有民眾發現南崗大排發出惡臭，大排水面出現白色泡泡如同「泡泡河」，懷疑有人趁颱風夜偷排廢汙水，南投縣環保局獲報前往稽查無所獲，但強調如查獲最重可處300萬元罰鍰！

南投縣環保局指出，有居民3日行經南投市南崗工業區對外排水系統的「南崗大排」時，發現大排中浮現濃濃的白色泡泡，不但大牌變成「泡泡河」，周邊還散發出一陣陣刺鼻惡臭味，懷疑是上游廠商趁颱風夜，偷排廢汙水。

南投縣環保局長李易書指出，該局獲報後4日立即派員立即趕往南崗大排南崗三路附近的水域稽查，但民眾指稱3日晚間浮在大排水面的白色泡泡疑被颱風挾帶的雨水沖走，已不見白色泡沫汙染狀況。

「目前該局正積極追查上游可能的汙染源！」李易書表示，依照《水汙染防治法》規定，有汙染水質行為，依違反第30條規定，可處3萬到300萬罰鍰；如果是列管工廠，未依核准之許可處理廢水而排放廢水，會再依違反《水汙染防治法》第14條，再處6萬元到60萬元。

根據南投縣環保局統計，南崗工業區是南投縣內規模最大的工業區，目前正常營運的廠家數約450家，南崗工業區汙水處理廠每日污水處理量最多可達1萬6000噸，目前每日平均處理量約在1萬噸左右。

對於當地民眾控訴，上游不肖業者趁夜晚偷排廢汙水的情況已不止一次，且發生的時間大多是在公部門休假的星期假日、甚至是趁颱風來襲的颱風夜進行，局長李易書對此提醒工業區廠商，一旦非法排廢汙水被查獲且事證確鑿，絕對會依《水汙染防治法》等相關法規究責重罰，呼籲業者切勿存心存僥倖。