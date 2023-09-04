速食龍頭品牌麥當勞近日推出單點要價385元的「螯龍蝦堡」，是台灣麥當勞史上最高單價商品，成功引發民眾熱議。一位男子近日到麥當勞吃了一份螯龍蝦堡，沒想到卻因此發生嚴重過敏現象，皮膚紅腫、氣管腫脹，猜測可能是螯龍蝦堡的海鮮肉不新鮮所致。不過麥當勞回應，產品都有在官網上標示過敏原，因為網路照片看不出過敏原因，無法就個別狀況回覆。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己平時吃甲殼類不會過敏，也很愛吃蝦子、螃蟹等海鮮。當天早上他吃了螯龍蝦堡後沒有再進食，沒想到睡個午覺起床後發現全身爆炸過敏，「整個變紅色的菠蘿麵包超人，氣管腫起來狂咳嗽，呼吸要很大力才吸的到空氣，然後還有異音的那種」，因此懷疑是螯龍蝦堡的海鮮不新鮮所致。

一位男子吃了麥當勞螯龍蝦堡出現嚴重過敏現象。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「好可怕，看到圖片我開始全身癢了」、「急性蕁麻疹了，要掛急診，打針才不癢」、「這個發作起來超癢的，辛苦了」、「要趕快去急診了」、「謝謝分享欸，我有蕁麻疹，本來想賭一把」、「天哪！看完你的PO文我決定放棄嘗試了，因為我本身也是偶爾會過敏的，這次本來想颱風過後去嚐鮮的說，但是看到這樣我不敢去了，不想給自己找麻煩」。

原PO則出面透露，自己日前抽血健檢時對36項過敏原都沒有反應，因此才會懷疑食材不新鮮；不過醫師指出，過敏的原因有很多原因，不一定是食物所致；麥當勞則回應，產品都有遵守相關法規，也有在官網標示過敏原，因為網路照片看不出過敏原因，無法就個別狀況回覆。