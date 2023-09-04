【LIVE直播】颱風假掰了? 海葵最快今晚解除本島陸警

海葵颱風登陸穿台後強度減弱，目前在澎湖西方海面，繼續向西移動，雲林、嘉義、台南及高雄已脫離警戒區，暴風圈仍籠罩澎湖、金門地區，但外圍環流依舊對台灣本島帶來降雨，氣象局今晚20:40說明颱風最新動態。

氣象局持續發布海上陸上颱風警報，4日20時海葵中心位置在澎湖的西方約90公里之處，以每小時14公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風，七級風平均暴風半徑120公里，預計未來此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有逐漸縮小的趨勢。

海葵颱風中心目前在澎湖西方海面，繼續向西移動。（氣象局）

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風環流雨帶影響，金門已出現短延時強降雨，南部則有一陣陣雨勢，宜蘭、花蓮以及新北山區也有持續降雨。今晚至明晨在金門、宜蘭、花蓮以及東北角雨勢較明顯，明日白天受颱風外圍環流影響，天氣依然不穩定，各地有短暫雨之外，午後受熱力作用影響，中部以北地區會有大雨或豪雨。

謝佩芸表示，海葵颱風未來朝西移動，預計明天清晨到上午中心將登陸福建，屆時將有機會解除金門的陸上颱風警報，明天白天也有機會解除海上颱風警報。