日本關西地區超人氣大型音樂祭「RUSH BALL」,2018年曾經來台舉辦,暌違5年,今年年底終於再度登台。今年也適逢RUSH BALL的25週年,帶著全新主題「on the ROAD」,以「RUSH BALL in 台湾 on the ROAD ~RUSH BALL 25years Goes On!~」為名,演出陣容有[Alexandros]、Creepy Nuts、go!go!vanillas、Saucy Dog,4團皆表示超期待來台。

[Alexandros]更表示:「時隔這麼久,光是可以到台灣這件事,就已經很開心了,更不用說是可以到台灣演出,這件事真的更是高興也相當榮幸。」會傾盡全力將最好的演出帶到台灣來,演出內容上將有過去歌曲的改編版本、新歌外,也許還會有未發表的歌曲演唱。[Alexandros]在為台灣活動宣傳錄製影片的時候也用力地表示:「影片台詞要我們說這句:『務必跟我們一起HIGH起來』,但以我們[Alexandros]風格來說的話:『就是要給我HIGH起來』!」

2018年也有參與RUSH BALL台灣場活動的go!go!vanillas表示:「上次來台演出對於粉絲的熱情及現場投入並享受音樂的模樣印象非常深刻,台灣的年輕人非常有精神也都能接受豐富且多元的文化,這次會帶來嶄新的演出,期待跟大家激盪出火花,希望大家帶著盡情玩樂的心情來現場吧!」首次到海外演出的Saucy Dog表示:「有台灣的粉絲曾寫訊息或留言給我們,非常期待親自去見見大家,我們會準備很多不同曲風的曲目,希望可以讓大家很享受我們的音樂及演出。」Creepy Nuts也同樣表示,希望創造全場同歡的熱烈場面。

4組樂團除了認真準備演出內容外,來台希望抓緊空檔安排品嘗的美食及觀光遊玩的清單也是一長串。go!go!vanillas對按摩印象深刻,Saucy Dog則是很想造訪九份,也開玩笑地說如果可能想嘗試在台灣騎機車。[Alexandros]則表示:「團員的家人曾來台玩,推薦好多美食名店,有拍照給我們紀錄,來台有時間都很想去看看,很想念芒果刨冰、小籠包、麵線,還有那個寫著『XX石頭』的地方,不知道怎麼說明,到時候工作人員都跟著我們走就對了。總之,我們都很期待台灣美食。」

「RUSH BALL in 台湾 on the ROAD ~RUSH BALL 25years Goes On!~」將於12月13日(三)在台中Legacy及12月14日(四)在台北Zepp New Taipei舉行,門票9月16日(六)上午11點在Ticket Plus 遠大售票系統開賣。