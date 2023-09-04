近日華為正式推出Mate60 Pro手機，引起大陸媒體與網路熱烈討論，雖然其性能仍是褒貶不一，但是包括《央視》在內的許多官方媒體都稱其為「爭氣機」，以彰顯該款手機是在外國的打壓與技術封鎖下為中國「爭一口氣」的優秀產品。如同過去曾擁有此一稱號的軍事與工業研發成果如殲-10、殲-20戰機與重型燃氣輪機等自主開發的重要成果，華為已確定成為中國手機工業獨一無二的國家隊。

據《快科技》報導，華為新推出的Mate60 Pro引發了大陸網民的關注和討論，如同過去幾項被認為是中國軍事與工業產業驕傲的新研發成果，這款新手機也被賦予「爭氣機」的稱號。大陸官媒《央視》也以這個稱號賦予華為Mate60 Pro作為民族工業代表產品的地位。

被視為在國際軍火市場具有相當潛力的殲-10戰機也曾被賦予「爭氣機」的稱號。（圖／新華社）

報導說，爭氣機的外號最開始並不是《央視》起的，也不是網友給華為Mate60 Pro取的外號。事實上，在華為公司的內部，爭氣機最開始就是華為員工對華為Mate60 Pro的膩稱，只是獲得《央視》的認同而加以引用罷了。

不久之前《央視新聞》曾對華為Mate60 Pro發表評論表示，華為一款新手機突然發售引發全網圍觀，很多網友直呼其為「爭氣機」，是因為這款手機搭載的晶片，給人以無限想像空間。

這則評論說，歷經美國4年多的全方位極限打壓，華為不但沒有倒下，還在不斷壯大，1萬多個零部件已經實現國產化。華為的突圍，說明自主創新大有可為，「科技自立自強，而今邁步從頭越」。

在大陸全網的極力鼓吹下，華為Mate60 Pro在海外網路也引起關注。報導說，有海外博主給這款手機評價是：「華為的麒麟處理器在捲土重來，美國對於華為的晶片制裁正在走向失敗！」

曾被中國官方或媒體冠以「爭氣機」的產品不少，過去都是指軍事或重工業的大型武器或設備。較早些的有上世紀90年代中國自主研發的殲轟-7飛豹戰鬥轟炸機，與2000年起陸續服役的殲-10系列戰機、2007年服役的空警-2000空中預警機、2017年服役的第5代隱形戰機殲-20，都是具有指標意義的自主研發軍事裝備。

除了軍用大型武器之外，也有幾樣重要的大型重工業機械被賦予「爭氣機」的稱號，包括2022年與2023年分別完成的G50重型燃氣輪機與國產F級50兆瓦重型燃氣輪機。

殲-8IIM結合美國的改造方案與俄羅斯的航電與發動機，原打算推向國際市場，最後一架都沒有賣出去，被認為是中國開發的武器中最失敗的項目。

不過，被賦予「爭氣機」稱號並非成功的保證。2018年入役殲-8IIM戰鬥機當時也被冠上這項榮譽稱號，最後發現這型以外貿為目標的殲-8IIM總體性能落後，尤其是航電與發動機問題較嚴重。這款戰機是由原有的殲-8戰機進行改良，發動機與航電經過多次換裝效果都不理想，自上世紀90年代中期向國際市場推出後毫無斬獲，證明即便稱號叫得再親切，品質性能還是要過硬才能經得起市場考驗。