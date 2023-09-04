師範大學教授范世平昨在臉書發文質疑淡江大學中國大陸所榮譽教授趙春山在疫情解封後多次前往中國，與官方有所互動，難道是銜命進行前鴻海董事長郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜的整合，對此，趙春山怒喊，今天已經與律師商討過了，要以最快速度提告，還他對國家的忠貞一個清白，否則將來若真的藍白合，那不就是也被抹紅。

日前趙春山受訪表示，郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜「27日見過面」，30日將再辦一場咖啡會談整合。范世平則在臉書寫，「趙是研究中國政治與兩岸關係的資深學者，舉足輕重，但怎麼管到台灣的總統選舉？據了解趙在疫情解封後多次前往中國，與官方有所互動，難道是銜命進行郭與侯的整合？是中國這個老大哥出手了？」

趙春山指出，上周一直都沒講話，連原本排好的媒體訪問也都都取消，甚至氣到不想再談兩岸議題，但後來一些朋友、學生都支持他，認為「這樣不是上當了？」，因此他後來想一想也對，且對方也沒有道歉的意思，因此在今天與律師見面準備提告。

趙春山表示，范世平稱他平常是談兩岸，怎麼現在談台灣政治，但是他以前就是研究比較政治等，這一次他確實花很多時間研究明年大選，因為明年大選結果會對兩岸關係有很大影響，而范世平的說法對他忠誠度是非常大影響，大陸會不會有人認為他是拿大陸關係招搖撞騙，將來如果真的藍白合，那不就是也會被抹紅。

趙春山強調，為什麼他一定要告，原因在於這個指控是影響他的忠誠度，「這不容許被誣衊」，影響藍白合作，以及扭曲他去大陸的目的，且中國大陸根本沒有介入選舉，他絕對沒有接收到中國大陸要他影響選舉，所以他一定要提告，制止這樣抹紅的謠言。