總統府提供

蔡英文總統今天接見由美國戰略暨國際研究中心（CSIS）會長何慕理率領的訪問團表示，提升全球民主韌性與維護印太區域的和平穩定，已成為當前臺美的共同目標。何慕理指出，美國希望臺灣的領導人是審慎且考慮周延的夥伴，臺美雙方向來尊重彼此利益，期盼未來兩國能持續合作發展。

蔡英文總統今天下午接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團」時表示，從她2016年上任以來，不論是參加國際活動或在總統府見面交流，跟CSIS的成員們有許多互動機會，包括CSIS會長何慕理、費和中國研究講座白明、美國國務院前亞太副助理國務卿華自強及美國企業研究院資深研究員庫柏，都是熟悉臺灣的好朋友。

上一次何慕理率團來總統府已是5年前，她說，這5年來，國際安全情勢經歷了結構性轉變，俄烏戰爭爆發後，威權主義持續擴張，以規則為基礎的國際秩序也面臨空前挑戰。現在，提升全球民主韌性以及維護印太區域的和平穩定，成為臺灣和美國的共同目標。

CSIS是全球最有影響力的智庫之一，她相信，這次來臺訪問將有助於掌握臺海最新情勢的發展，並持續在華府發揮影響力，進一步推動臺美共同的目標。

蔡英文強調，經濟安全就是國家安全，臺灣和美國是彼此重要的貿易夥伴，也不斷深化合作。在今年6月「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，未來希望在這個良好基礎上，儘速完成後續談判，並期待透過簽署「避免雙重課稅協定」，來解決臺美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進臺美更密切的產業合作。

她表示，這些年來，臺美關係能夠不斷提升，除了官方付出許多心力，民間的交流也是非常關鍵的力量，期待雙方就臺美關係進展及區域情勢，深入交換意見。

何慕理會長致詞時，感謝蔡總統總是樂意優先接見訪團，展現出作為領導人的自信與開放的心胸。

何慕理提到，過去5年來，臺灣面臨諸多挑戰，包括來自中國日益高升的威脅，以及烏俄戰爭對周圍帶來的壓力；此外，中國在美國眾院前議長裴洛西訪臺後在臺海軍演。在蔡英文總統任內的挑戰非常多，但每次都能以尊嚴、冷靜與決心來應對。

稍早，訪團與外交部和許多臺灣官員交流，討論到目前中國面臨的經濟議題，他認為，這確實將會是一項挑戰，但大家對蔡英文總統的領導充滿信心。美國也希望臺灣的領導人是審慎且考慮周延的夥伴，臺美雙方向來尊重彼此利益，期盼未來兩國能持續合作發展。