對於台灣基進黨反對將軍人節訂在9月3日，認為這是中華民國本位，而不是台灣本位；並說「抗日勝利」就是台灣戰敗，何來軍事榮耀？對此，網友炸鍋表示，「台灣的亂源，已經語無倫次」，「好了啦！有戰勝國不當，當戰敗國是在哈嘍？」「很好啊！希望大力向國際宣傳台灣是軸心國！」「等你推翻中華民國啊！不要假台獨了啦！」也有幫國軍說公道話「金門海戰誰在守？沒國軍台灣早丟了！」「真的很噁心這個政黨！」

台灣基進黨主席王興煥３日表示，反對將軍人節訂在9月3日，因為9月3日是中華民國抗日戰爭勝利紀念日，選在這天當軍人節，是中華民國本位，而不是台灣本位。在太平洋戰爭，台灣是屬於日本共同體，與中華民國是敵對關係，「抗日勝利」就是台灣戰敗，何來軍事榮耀？王興煥指出，太平洋戰爭失敗，以致於台灣被中華民國佔領，這是災難的開始。

他質疑，台灣軍隊是以台灣為主題，也以台灣共同體為效忠對象，為什麼要以中華民國的視角來決定9月3日是軍人節？本土的執政黨也毫無違和接受，甚至每年還參加中華民國的秋祭向革命先烈致敬。台灣的軍隊應該建構以台灣為視角的榮譽與責任，「務實的台獨工作必須基於真實的台灣認同」，期待民進黨政府對中華民國的妥協能夠逐步歸零。

對此，網友炸鍋表示，「台灣的亂源，已經語無倫次」，「自己買座島宣佈獨立好了，這什麼白癡發言」，「一堆不當兵的，軍人節關你們屁事? 」「好了啦！有戰勝國不當，當戰敗國是在哈嘍？」

也有人分析，「那當時台灣人是侵略亞洲的一份子，轉型正義應該要著重這部分啊！ 」「叫蔡英文宣布獨立啊！」「基進黨為何要參加中華民國的選舉？」

另有民眾認為，「很好啊！希望大力向國際宣傳台灣是軸心國！無言！這黨比DPP還有事！」「等你推翻中華民國啊！不要假台獨了啦！」也有幫國軍說公道話「金門海戰誰在守？沒國軍台灣早丟了！」「真的很噁心這個政黨！」