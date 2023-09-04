國民黨總統參選人侯友宜今（4）日與桃園市長張善政、立委參選人魯明哲、呂玉玲、多名桃園市議員，以及平鎮褒忠祠主委范振修陪同下，在平鎮褒忠祠向義民爺參拜。（侯競辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜今（4）日與桃園市長張善政、立委參選人魯明哲、呂玉玲、多名桃園市議員，以及平鎮褒忠祠主委范振修陪同下，在平鎮褒忠祠向義民爺參拜。侯友宜說，他當選總統一定會廣建「哈客館」、推動「客家創生」，讓客家文化、客家語言不斷傳承，他都會逐一落實。

「大家好，亻厓係侯友宜」侯友宜以客家話自我介紹，並感謝客家鄉親邀約他參加平鎮客家義民祭活動。侯友宜說，多年前他曾在桃園服務過，經常來到平鎮、中壢、楊梅與客家鄉親齊聚在一起，他很感恩。

侯友宜指出，客家鄉親非常團結，講求忠義、團結，尤其義民爺精神代表客家精神，因為當年有保家衛土的事件，讓客家人帶著閩南人、原住民大家團結在一起，不分族群讓這塊土地更安全，這也是多年來大家強調，要傳承忠義與團結的客家文化。

新北市長侯友宜4日晚間赴桃園平鎮褒忠祠參加桃園客家義民祭，進場時受到支持民眾的歡迎，侯友宜也親切回應。（陳麒全攝）

新北市長侯友宜（前排左三）4日晚間赴桃園平鎮褒忠祠參加桃園客家義民祭，侯友宜坐在台下時，民眾拿出自拍棒要合影，侯友宜也新切配合。（陳麒全攝）

侯友宜表示，不論在新北市、桃園市，都有很多客家鄉親，未來他有機會擴大服務當選總統，一定會傳承客家文化，讓客家鄉親變成台灣的驕傲，這也將會是凝聚台灣最大的力量「承蒙大家」。

在走入廟內的沿路上，侯友宜受到熱情的歡迎，短短幾公尺的道路上擠滿眾多鄉親，許多人爭相握手、合影，也有人高喊「凍蒜」、「總統好」，侯友宜也來者不拒，一一與大家擊掌、自拍，展現一貫親民、熱情的形象。