日本知名偶像經紀公司「傑尼斯事務所」今(2023)年因已故創辦人強尼喜多川捲入性醜聞爭議而風波不斷，即便現任社長藤島茱莉景子鞠躬道歉，相關風波仍持續延燒，更有調查小組指出社長應該下台。對此，據日媒《週刊文春》報導，將由日本始祖偶像團體「少年隊」出身的東山紀之接任社長。

傑尼斯事務所的已故創辦人強尼喜多川遭捲性醜聞風波後，引發日本社會的高度關注，傑尼斯對此也委任外部專家成立「再發預防特別小組」，並於上月底做出調查報告，其中還有專家提及現任社長應該下台負責。對此，據日媒《週刊文春》報導，本月7日傑尼斯將正式召開記者會，宣布藤島退休及接任社長的人選，不過已有內部知情人士透露社長將會由56歲的東山紀之接任。

據了解，東山紀之深得藤島母親瑪麗喜多川(上任傑尼斯董事)的喜愛，時常被帶去參與各式聚會活動，當時更有他與藤島交往的傳聞產生，不過東山紀之已於2010年與女演員木村佳乃結婚，使相關傳聞逐漸平息。

事實上，東山紀之自1979年就加入傑尼斯事務所，並以偶像團體「少年隊」的成員之一的身分出道，還曾拿下「最優秀新人賞」的肯定；儘管另兩名成員現已離開傑尼斯事務所，使團體「單飛不解散」，但續留事務所的東山紀之現已成為目前在傑尼斯藝人中，最資深的一位前輩。此外，在朝日電視台晨間新聞《SundayLIVE!!》擔任主播的東山紀之，在播到藤島茱莉景子道歉的新聞時，曾嚴肅表示：「傑尼斯是否要存續，會和外部的人一起討論全部革新，透明地處理問題。」並向觀眾們鞠躬致歉。

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