今（4）日台中市停班停課，眾人正喜放颱風假之際，南屯區大墩七街一處大樓卻驚傳憾事。住在該大樓、年僅7歲的戴姓女童於大人在家時，為不明原因打開窗戶，下午被發現從9樓住處墜落。社區管理員表示，他當時聽聞巨響，外出查看竟見女童墜樓慘狀，當下連忙報警處理，女童經送醫搶救，最終仍宣告不治身亡。同棟大樓住戶聞此噩耗，都表示女童家人和社區內住戶相處良好，家中也不曾聽聞有異狀，紛紛心痛嘆息：「這是命」。

警方指出，戴姓女童今年就讀小學一年級，平常與廖姓母親同住在大墩七街的這棟大樓。今（4）日下午約1時許，社區管理員聽聞巨響，於是外出查看，卻驚見女童倒臥路旁；管理員緊急報警，女童雖送醫急救，卻礙於傷勢嚴重，最終仍宣告不治。

警方到現場採證發現，女童位於9樓住處的房間窗戶，除了通道上留有疑似女童鞋印，根據警方說法，窗戶上的掌印也疑指向女童，因此初步判斷女童是爬至陽台後不幸墜樓。住於該棟大樓的住戶聞此噩耗，面色沉重地向記者表示：「這是命」，並指女童與其母親搬來此處已有兩年，日常人事來往一切良好，認為女童可能是不明原因發生墜樓憾事，至於家暴事件則應不大可能。

回顧案發時，女童母親及其男友都在家，其母稱當時與男友在看電視，並不知道女兒墜樓。警方初步調查，女童並無兒少保護、家暴紀錄，目前仍須觀察女童身上有無新舊傷，深入釐清女童家庭狀況。