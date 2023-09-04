農業部的前身農委會在今年初，為解救蛋荒砸下5.7億元補貼進口蛋，其中有一家資本額僅50萬元的1人公司「超思」，卻能大量進口雞蛋，甚至佔總進口量超過6成，引發爭議。國民黨立委鄭麗文今(4日)發文質疑，台農發、中央畜產、台農投、羽禾等其他家專案進口雞蛋商，都有更豐厚的資本額及進口資歷。農業部次長陳駿季竟說「損失800到900萬元連吭都不吭一聲，代表超思是有能力」，她直批又是充滿爭議的國家隊。

鄭麗文提到，超思從巴西進口雞蛋中有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元。50萬資本賠的起800萬？在這邊想先請大家算一題簡單的數學：試問要從巴西進口8,814萬顆雞蛋，一顆雞蛋只算1元的話，總共需要多少元？答案是：8,814萬元。請問僅有資本50萬元的超思，錢從哪裡來？

「什麼超思？是超賺啦！」鄭麗文質疑，更不要說進口雞蛋有可能只要1元嗎？我們偉大的農業部次長陳駿季出來說話了：「資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思」、「超思損失800到900萬元連吭都不吭一聲，代表超思是有能力」。

鄭麗文直批，這是什麼世界奇葩發言？所以現在是怪我們不知感恩嗎？怪我們沒有感謝超思，不惜以50萬元的成本進口好多蛋蛋，甚至賠了800萬？但是我們的疑問是，為什麼11家進口商中，唯獨超思進口8814萬顆，佔6成進口量，政府的的標案是看誰名號大就誰得標？

「都不用看一下資本額喔？如果蛋蛋出問題誰賠？」鄭麗文指出，其他家專案進口雞蛋商：台農發105年成立，資本額10億元；中央畜產89年依據《畜牧法》成立；台農投107年成立，資本額2.5億元；羽禾96年成立，資本額2,000萬元。唯獨超思去年才成立，資本額僅50萬元！原來賠錢的生意有人做耶！還是超思是慈善事業？大家都誤會了？蔡政府從疫情以來只要缺什麼，就會出現國家隊補什麼，當然是指充滿爭議的國家隊。

鄭麗文諷刺，要買疫苗的時候，高端出現了！為了配合2025非核家園，雲豹出現了！需要快篩的時候，小吃部又華麗變身了！但有爭議可以質疑嗎？不可以！因為黨會說圖利廠商天經地義、那是殷實的商人、有意見那時候為什麼不講？甚至會再補一句不要太不滿！這就是我們的政府。