擁有「中職最正MC」稱號的艾融，除了在中華職棒樂天桃猿隊擔任主持人外，還參與了各種不同類型的活動，在自媒體上已累積超過40萬的粉絲。而超高人氣的她，更不吝嗇分享有趣的生活日常，尤以出色的舞蹈能力及活潑性格，深受大家的喜愛。

早在7月底，女神艾融開放粉絲們預購包含抱枕套和寫真卡的《艾在你身邊》林艾融寫真書尖端限定特裝版，即將於9月5日陸續出貨。而向來寵粉的她，為了滿足更多人的期待，也在9月5日推出《艾在你身邊》林艾融寫真書的全新雙封面版本，讓粉絲們有機會來收集艾融的獨家照片。

艾融展現居家風格。（圖／尖端提供）

在訪問中，艾融特別提到本次拍攝的服裝，擁有多樣化的風格，除了精挑細選的比基尼，也有性感慵懶的居家服裝。其中更包含許多不太敢穿的款式，都在本次作品中皆透過不同的場景搭配來直接呈現。除此之外，拍攝過程中還發生不少趣事，如艾融提到幾幕是以平常愛吃模樣的她為主軸，而當天仁老師表示可以直接吃掉食物時，便開心的將所有零食打開。但拍攝結束後，又湧起滿滿的罪惡感，因此利用大家吃飯閒聊時，馬上回到房間做仰臥起坐，希望能維持身材曲線，可見艾融為了將最完美的自己呈現給粉絲讀者們，可是相當的用心。

艾融寫真書開賣。（圖／尖端提供）