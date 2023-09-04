台東農損金額超過6億元，災損最嚴重的農作物為釋迦，粗估損害金額逾5.5億元。（蕭嘉蕙攝）

台東縣東河鄉盛產的文旦柚、臍橙及香丁受害嚴重，每棵樹落果都7成以上。（蕭嘉蕙攝）

採收在即的香蕉樹不敵14級強風吹襲，倒伏一片，蕉農心血付諸流水。（蕭嘉蕙攝）

海葵颱風挾強風暴雨重創台東，農業損失粗估6億元，包含釋迦、香蕉和文旦柚無一倖免，農民欲哭無淚，農業部4日公告台東縣全區啟動全品項農業救助及低利貸款，受災農民自9月5日起，檢附相關文件向所在地公所提出申請。

採收在即的香蕉雖已插竹竿加固，仍不敵14級強風吹襲，整園蕉樹攔腰折斷，倒伏一片，蕉農心血付諸流水。孫姓蕉農表示，香蕉預計下個月就能收成，如今全成了落果，估計損失至少7、8萬元。

命運多舛的還有釋迦果樹，先後歷經卡努颱風颳焚風、蘇拉颱風強降雨，現又遭海葵颱風強風侵襲，不但釋迦花授粉白作工，部分已結實的果實也被枝條打傷果皮，賣相不佳。

另外，東河鄉盛產的文旦柚、臍橙及香丁也同樣受災，每棵樹落果都7成以上，柚農看著滿地落果說，越看越傷心，原本10日要採收的，還差5天，1整年的心血就沒有。

農業部長陳吉仲今下午前往台東文旦柚、釋迦產地勘災，他表示，農業部今日已公告台東縣全區全品項農業災害現金救助及低利貸款，另將研議依中央氣象局的風雨資料作為救助依據，省略現勘，讓農民能儘快清田。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台東農損金額超過6億元，整體被害面積超過5600公頃，災損最嚴重的農作品依序為釋迦、香蕉、臍橙、文旦柚、白柚等農作物。

其中鳳梨釋迦及大目釋迦，被害面積計約5100公頃，粗估損害金額逾5.5億元，其次分別為香蕉，被害面積約440公頃，粗估損害約4200萬元、臍橙及文旦柚被害面積約150公頃，粗估損害約1300萬元。