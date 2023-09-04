為了回家冒險經過湍急的土石流，讓旁人捏了一把冷汗。信義鄉長全志堅提供

海葵颱風來襲，南投縣信義鄉東埔村3日才遭土石流侵襲，導致聯外道路中斷，好不容易4日下午工程人員緊急搶通恢復單線通車，未料下午一陣大雨，晚間又出現土石流讓交通再次中斷，連鄉長都受困東埔村出不來！

信義鄉晚間又傳土石流 鄉長受困東埔溫泉

東埔村長全志堅晚間表示，原本今天上午雨勢趨緩，工程人員搶時間清除路面土石流，趕在下午2點多讓投95縣東埔聯外道路單線恢復東車，未料下午信義鄉又下起大雨，晚間6點多山上土石流又瞬間傾瀉而下，土石夾帶端湍急泥流又再次淹沒道路，交通再次中斷，連他都來不及出村，今晚也被迫要留宿在東埔村。

村長全志堅說，晚間土石流流速很快，相當危險，所以決定今晚起再次封閉東埔聯外道路，等明天天亮天氣穩定再請工程人員清運土石，搶通道路。

另今天縣長許淑華進入東埔村勘災時，1名老婦拄著拐杖向縣長許淑華陳情泣訴，指自己的茶莊跟住家都遭土石流淹沒「有家歸不得」，也憂心土石流不斷重建家園路遙遙，對此許淑華除了安慰長者，請鄉長協助安置，也當場承諾將善用卡努風災4500萬善款，協助災民度過難關。

該婦人是住在溪畔的純吉茶莊許姓婦人，聽說許縣長前來勘災，穿著拖鞋撐著枴杖趕來陳情，她哭著跟縣長說，自已和老伴打拚營生的茶莊和住家都被土石流埋沒，擔心土石流災害不除，她的家園和茶莊要重建將會遙遙無期。縣長許淑華除了請鄉公所全力協助解決許家短期棲身的問題，也承諾會爭取中央重視並徹底整治這處土石流危險區，還給居民一個長久安身農作的家園。