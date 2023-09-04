烏克蘭海軍周日發布的戰果顯示，購自土耳其的TB2「旗手」( Bayraktar)無人機成功炸毀1艘俄羅斯 KS-701 巡邏艇。TB2有一陣子沒有出現在烏克蘭戰報上，曾有看法認為，它的電子訊號可能被俄軍破解，遭到俄軍干擾無法出動，看來並非如此。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭海軍在周日的一份新聞稿中表示：「這次打擊發生在黑海西北部的赫爾松州(Kherson)，當時敵軍試圖登岸，烏克蘭海軍航空兵以TB2無人機，摧毀了敵方一艘 KC-701 巡邏艇。」

遭TB2無人機打擊的 KC-701 巡邏艇。(圖/Sputnik )

Rare air strike of Ukrainian Bayraktar TB2 on Russian Project KS-701 coast guard patrol boat. Location is reported to be occupied Kherson oblast. pic.twitter.com/mNn7oJ6OOk — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 3, 2023

美國海軍在一份新聞稿中表示，這場襲擊造成6人死亡、2人受傷。

TB2無人機是土耳其民營公司拜拉克塔爾的產品，具有「查打一體」的性能，雖然機體較小，武器攜帶量僅有150公斤，但是價格便宜，容易購得。2020年的亞美尼亞-亞塞拜然的「納卡戰爭」(Nagorno-Karabakh War)期間，亞塞拜然使用TB2無人機，將親俄的亞美尼亞部隊打的疲於奔命，最終亞美尼亞決定在喪失多數納卡地區的情況下和談。

納卡戰爭引起了烏克蘭的注意，立即向土耳其購買一定數量的TB-2無人機，以此成立無人機部隊，到了2022年2月24日，俄羅斯大舉入侵烏克蘭之際，TB-2無人機成為打擊俄軍補給車、交通節點、野戰防空陣地的重要武器，有效遲滯俄軍的進軍步伐。 負責宣傳的烏克蘭陸軍博羅沃克上校(Taras Borovok)，甚至作了首TB2之歌，頌揚它的戰功。