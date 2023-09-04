桃園平鎮褒忠祠舉辦客家義民祭活動，國民黨總統參選人侯友宜、桃園市長張善政今天都前往參加，兩人並一起致贈廟方「忠烈垂範」匾額。侯友宜台上致詞時也說，未來若有機會擴大服務大家當選總統，一定會讓客家文化傳承。

張善政表示，很高興到平鎮褒忠義民廟參加慶讚中元活動，平鎮褒忠義民廟歷史悠久，每年到了中元節，有好幾天舉辦彰顯客家文化的活動，從年頭到年尾也辦了許多公益活動，特別致贈匾額給廟方，感謝大家在這麼多年來對客家文化與客家忠義的貢獻。

侯友宜則說，能夠來到桃園參加平鎮褒忠祠義民爺活動，非常感恩也感謝客家鄉親邀，多年前曾在桃園市服務過，曾經到平鎮、中壢、楊梅與客家鄉親齊聚在一起，客家鄉親非常團結，他們講求忠義與團結，尤其義民爺精神代表客家精神，當年有幾個保鄉衛土忠誠事件，讓客家鄉親帶領閩南、原住民大家團結在一起，為了讓國家與這塊土地更安全盡心盡力、犧牲奉獻，這也是多年來講求的客家忠義與團結文化，要繼續傳承下去。

他說，不管桃園或是新北，都是客家鄉親最多的地方，都以客家傳承以及客家傳統凝聚向心力，讓這塊土地可以更好，未來若有機會擴大服務大家當選總統，一定會讓客家文化傳承，不管是廣建哈客館，或是傳承客家語言以及客家在地創生，都會逐一落實，讓客家鄉親變成不但是台灣的驕傲，也是凝聚台灣向心力的力量。