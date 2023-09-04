2024總統大選目前形成四腳督局面，根據TVBS民調中心今（4）日公布最新調查結果顯示，支持度仍以民進黨賴清德最高，為30%，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。對此，前立委沈富雄4日就表示，「TVBS是因為手機的百分比高，其他的沒有那麼高，就算柯文哲上去到衝破30％，也沒人那麼相信，現在的民調越來越難解讀了，大家的差距越來越大了」，引發討論。

沈富雄4日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我每次看到這個民調，我第一眼就要去看，它取樣裡頭，政黨認同的百分比，我第一眼搶先看這個東西」，沈富雄提到，「果然不出我所料，它支持國民黨的只多了1％，我覺得這個取樣不是故意的，但是低估了民進黨，所以賴清德其實沒那麼壞」。

至於柯文哲民調支持度23％，沈富雄最後也認為，「TVBS是因為手機的百分比高，其他的沒有那麼高，柯文哲上去到衝破30％，也沒人那麼相信，現在的民調越來越難解讀了，大家的差距越來越大了」。