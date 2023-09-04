2024總統大選目前形成四腳督局面，根據TVBS民調中心今（4）日公布最新調查結果顯示，支持度仍以民進黨賴清德最高，為30%，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。該份民調甚至還調查「有人認為郭台銘宣布參選是違反承諾，不守信用，請問您同不同意這個說法？」其中有33％民眾認為是「違反承諾」，39％不認為，28%沒有意見。對此，資深媒體人陳揮文4日就火大表示，「你這個民調基本上是0分，是幫郭台銘洗地、幫忙漂白，這何必問呢？這種民調基本上這題目設計就是失敗的」。

陳揮文4日在廣播節目《飛碟晚餐》中表示，「基本上我覺得這個民調就是失敗，我們做民意調查最擔心的就是先入為主，就是你以為受訪者已經知道，因為郭台銘曾經多次在徵召的過程中告訴大家說『如果徵召的是侯友宜，我會支持侯友宜』，我們一定會知道的，問題是每一個受訪者都知道嗎？所以他這題目不對，問這題是什麼意思？如果受訪者不知道，就會覺得郭台銘哪有違反承諾，這種民調基本上這題目設計就是失敗的」。

陳揮文更強調，應該是問「郭台銘曾經承諾要支持侯友宜，如今郭自行宣布參選，請問你認為這樣算不算違反承諾？」這讓陳揮文火大，「你這題是幫郭台銘問的嗎？我覺得這題不應該問，郭台銘就是違反承諾、不守信用，這要問什麼？你這樣問不是就廢話嗎？」

最後陳揮文更猛轟，「你這個民調基本上是0分，是幫郭台銘洗地、幫忙漂白，這何必問呢？郭台銘已經騙國民黨兩次，第一次是韓國瑜，第二次是侯友宜」。