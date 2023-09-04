英國27歲女星蘇菲特納（Sophie Turner）13歲時在人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演珊莎，從此知名度不斷攀升，也在《X戰警：黑鳳凰》中擔任主角「琴葛雷」，她2019年和偶像歌手喬強納斯（Joe Jonas）結婚育有兩女，在螢光幕前總是不避諱展現親密一面，不料近日傳出婚變，喬強納斯準備提出離婚訴訟結束4年婚姻。

據外媒《TMZ》報導，幾週前外媒拍到34歲的喬強納斯外出喝咖啡，令人注意的是他的手上沒有結婚戒指，在這之後他曬出的兄弟合照中，喬強納斯似乎有意展示他的婚戒正戴在手上，讓外界認為可能只是他一時忘記，他與蘇菲特納的婚姻一切正常，然而卻有知情人士爆料他和蘇菲特納的婚姻將走到盡頭，喬強納斯很有可能會提起離婚訴訟，據悉喬強納斯已經和至少2位離婚律師諮詢，他們婚姻中的嚴重問題已經存在六個月都未得到解決，過去三個月喬強納斯擔起照顧孩子的責任，即使當時他的樂團正在美國各地巡演，且知情人士透露喬強納斯賣掉了位於邁阿密的豪宅，獲得很可觀的利潤。

目前喬強納斯的經紀人沒有做出回應，蘇菲特納的經紀人則拒絕發表評論，而消息曝光後，引起外界震驚，因為8月15日蘇菲特納才在Instagram分享去看老公「強納斯兄弟」的演唱會，照片中她親吻喬強納斯的手，夫妻感情看起來依舊不錯，對此不少網友留言希望謠言是假的。