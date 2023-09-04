看好中科園區帶動的住房需求，愈來愈多的大型建商紛紛卡位台中，營建股的「EPS獲利王」華固（2548）更是大動作！今（4）日在公開觀測站公告，以13.22億元，買下台中北屯區的經貿路二段和經貿五路角地。華固總經理洪嘉昇表示，將計畫興建VIP售樓中心，這也是華固創辦以來首度設立、自地自建的售樓中心，未來，也積極籌備在台中成立華固建設分公司或營業處，展現長期耕耘台中的決心和企圖心。

華固繼上周成功搶地，首度插旗 「新洲美段」，簽下面臨基隆河第二排的580坪土地合建案之後，今天再度出手，砸下13.22億元，買下台中北屯區的鑫新平段土地1,349.35坪，每坪取得成本約達98萬元；賣方為「普利斯博投資公司」。

華固建設總經理洪嘉昇表示，這塊地的地點，是位於經貿路二段、經貿五路口的角地，土地使用分區為住1-1，建蔽率為50％、容積率為140％，就土地取得單價98萬元來說，並沒有再創區域新高，但還是不算便宜。

洪嘉昇表示，這塊水湳土地，是華固在台中買下的第三塊土地，華固打算先不會太快開發、規畫，而是計畫興建華固在中台灣的台中售樓中心，這也是華固創辦以來，第一次自地自建，興建長期性的銷售中心，會進一步申請臨時建物執照。

洪嘉昇表示，至於具體開發時程，至少要到五 、六年之後了，由於這塊地，地點就位於水湳的正中心點，未來性相當強，因此未來會規畫為低密度住宅產品。

華固近3年已經連續在台中買下3塊地，第1塊在水湳單元8經貿案，第2塊在14期，第3塊也是在水湳，累計已砸下52.22億元。

洪嘉昇表示，其中首發案將是水湳經貿案，預計2024年第2季推出，總銷破100億元，每坪將挑戰8字頭以上。