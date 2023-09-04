2024總統大選目前形成四腳督局面，根據TVBS民調中心今（4）日公布最新調查結果顯示，支持度仍以民進黨賴清德最高，為30%，民眾黨柯文哲以23%居次，國民黨侯友宜19%第三，郭台銘則以14%居末。對此，前立委蔡正元4日就表示，「因為在野的混戰，所以國民黨沒有辦法發揮整合的功能，這一點不解決的話，賴清德就一定當選」，引發討論。

蔡正元4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這些民調有幾個結論，第一個是，明天投票的話賴清德當選；第二個則是，因為在野的混戰，所以國民黨沒有辦法發揮整合的功能，所以政黨的支持度下滑；第三個就是很明顯的TVBS是最新的，看這個最新的民調來看，柯文哲跟侯友宜的差距不大，侯友宜跟郭台銘差距也不大，所以是標準的三隻小豬打成一團，這一點不解決的話，賴清德就一定當選」。

蔡正元也建議，「每一個候選人當然有啦啦隊，但啦啦隊不要講一堆悖離事實太遠的話，什麼內參民調、我看好誰、猛虎出閘，那個是跟乩童講話沒什麼兩樣，現在是要很客觀地面對病情」，蔡正元最後更說，「現在在野就是三個人在選，就保證賴清德當選、執政黨繼續執政，所以所有的力氣要去整合，根本不用在意，在野黨誰當正、誰當副，誰當行政院長，我不在意，我只要你們整合成一組，講再多的政見，不當選有什麼意義？」