農業部今日公告花蓮縣玉里鎮及富里鄉為海葵颱風農業天然災害現金救助地區。（傅崐萁辦公室提供）

農業部今日公告花蓮縣玉里鎮及富里鄉為海葵颱風農業天然災害現金救助地區。（傅崐萁辦公室提供）

海葵颱風帶來豪大雨，花蓮農損嚴重，各鄉鎮估算中，其中花蓮縣六十石山及赤科山等2處金針山，因道路損毀，無法摘採，加上無電力可烘焙，金針農損失慘中，立委傅崐萁表示，經與縣府持續聯繫爭取花蓮為農業天然災害現金救助地區，農業部晚間迅速同意並公告兩處「金針菜」現金補助每公頃29000萬元，以及低利貸款事宜，農業部長陳吉仲明天也將到花蓮勘災，實地了解農災受損情形。

傅崐萁表示，海葵颱風來襲，強降雨二天總雨量近千毫米，花蓮各地紛紛傳出災情。他與縣長徐榛蔚下午由災防中心出發全縣勘災，實地看了秀林銅門等多處山坡土石坍塌、木瓜溪等多條溪流遭暴漲溪水沖毀河堤、護岸

針對全縣各地淹水、土石流、路基掏空、路面坍方、路樹傾倒等災情，他已聯繫中央相關部會，全力協助進行復建工作，並積極爭取災損補助和經費，對花蓮的地方基礎建設給予最適切的協助。也感謝國軍兄弟的防颱宣導，迅速協助鄉親即時撤離及收容。

傅崐萁表示，晚間農業部針對玉里鎮赤科山、富里六十石山金針花損害公告現金補助與低利貸款事宜，現金救助額度每公頃29000元，5日起至14日由玉里、富理鄉受理農民申請。農業部長陳吉仲明天也將走訪花蓮勘查農損。

此外，傅崐萁表示，他也將請農業部協助盡快讓兩鄉鎮金針花季活動恢復，也讓農民的損失降至最低。