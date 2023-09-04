海葵颱風帶來豪大雨，花蓮農損嚴重，各鄉鎮估算中，其中花蓮縣六十石山及赤科山等2處金針山，因道路損毀，無法摘採，加上無電力可烘焙，金針農損失慘中，立委傅崐萁表示，經與縣府持續聯繫爭取花蓮為農業天然災害現金救助地區，農業部晚間迅速同意並公告兩處「金針菜」現金補助每公頃29000萬元，以及低利貸款事宜，農業部長陳吉仲明天也將到花蓮勘災，實地了解農災受損情形。
傅崐萁表示，海葵颱風來襲，強降雨二天總雨量近千毫米，花蓮各地紛紛傳出災情。他與縣長徐榛蔚下午由災防中心出發全縣勘災，實地看了秀林銅門等多處山坡土石坍塌、木瓜溪等多條溪流遭暴漲溪水沖毀河堤、護岸
針對全縣各地淹水、土石流、路基掏空、路面坍方、路樹傾倒等災情，他已聯繫中央相關部會，全力協助進行復建工作，並積極爭取災損補助和經費，對花蓮的地方基礎建設給予最適切的協助。也感謝國軍兄弟的防颱宣導，迅速協助鄉親即時撤離及收容。
傅崐萁表示，晚間農業部針對玉里鎮赤科山、富里六十石山金針花損害公告現金補助與低利貸款事宜，現金救助額度每公頃29000元，5日起至14日由玉里、富理鄉受理農民申請。農業部長陳吉仲明天也將走訪花蓮勘查農損。
此外，傅崐萁表示，他也將請農業部協助盡快讓兩鄉鎮金針花季活動恢復，也讓農民的損失降至最低。
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