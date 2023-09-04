現在許多人都會把銀行的LINE帳號設為好友，藉此即時獲得相關金融訊息，不過卻有人藉此隱藏偷吃訊息。一位女子近日分享，閨密對老公手機進行查勤時，發現老公竟把小三的名字、大頭貼都改為銀行帳號，連訊息也複製銀行廣告再偷偷藏進要說的甜言蜜語，貼文曝光後引發熱議。

一位人妻翻查老公的LINE時，發現銀行廣告訊息有鬼。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「分享一下高智慧犯罪，連中國信託都不能相信了」，原來閨密老公偷吃時，把小三的LINE名稱、大頭貼都改為銀行名稱、銀行LOGO，閨密翻看老公的LINE時發現不對勁，點進去看後才察覺真相。

小三把自己要說的話藏進銀行廣告訊息中。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO更進一步指出，「重點訊息前面還複製中X的廣告，後面才接要說的話，所以LINE顯示只會顯示前面的話」；仔細一看對話內容，小三的訊息前面都複製了銀行的中小企業借貸廣告，最後才說出偷吃內容，「我今天9點下班，我跟他說我要加班，你再來載我」、「回家，今天我坐車上班沒騎車」等。

對此，許多網友紛紛回應，「現在連廣告訊息都不能大意了」、「做壞事人會變聰明的…」、「太專業了」、「哇X，我大開眼界了」、「慘…今天開始廣告訊息另一半搶著點了」。