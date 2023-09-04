在日本啟動福島核廢水排海計畫後，大陸當局隨即宣布停止進口日本水產品。為減輕該禁令影響，日本政府計劃協調撥款200億日圓（約台幣44億元），向漁業從業者提供追加支援措施，拓展其他出口地，以減輕對中國市場的依賴。前立委郭正亮指出，印度、厄瓜多跟俄羅斯，是中國大陸外的3大市場，怎麼可能進日本水產？越南峴港的扇貝也便宜到嚇人。且受傷的不會只有水產單位，大陸到日本的旅遊已經砍半轉去韓國了。

「請研究一下全球的海鮮市場好不好？南美洲都是買厄瓜多，你以為人家都沒有是不是？你以為印度沒有海鮮是不是？」郭正亮4日在《頭條開講》節目表示，印度、厄瓜多跟俄羅斯，就是除了中國大陸之外的三大市場，人家怎麼可能進你的？自己都進不完了。

郭正亮提到，因為日本有一些特殊的貝類，這就是一個口感的培養，就好比我們台灣虱目魚賣去上海沒有人要吃，你賣沒有用，石斑魚人家才要吃！那是口感的問題，因為自己有很多上海朋友，就認為虱目魚有點腥，吃不習慣。日本高級貨又貴，不可能賣便宜，印度買得起嗎？

「東南亞怎麼可能買你的海鮮？扇貝你知道越南有多便宜嗎？你有去過峴港嗎？便宜到嚇死你啊！」郭正亮強調，自己第一次去峴港就覺得，都是一大盤！這就是對全球海鮮市場不了解，才會這樣胡扯。你就是要就既有的，請美國多買一點！因為美國給人家減了7.9％。

郭正亮直言，這個坦白講就是硬撐的，像我們鳳梨釋迦被禁，之前農委會也是拿出10億、20億在補貼，現在日本做的不是一樣？問題是你要搞30年！不可能這樣耗，因為到時候受傷的不會只有水產單位。剛剛看到一個數據，中國大陸到日本的旅遊砍掉一半！轉到韓國去了。