大陸華為公司在沒有召開新品發佈會的情況下，突然在8月29日中午直接在官方網路商店上架出售新一代旗艦手機Mate 60 Pro，定價6999元人民幣（合台幣29600元）。媒體當時報導稱其上架後被「搶購一空」，雖未說明供貨數量引起質疑，但仍受到網民關注。熟悉大陸數位產品的網路自媒體十分看好華為新系列手機，認為新的Mate60系列銷量可望達到2千萬部。

據《芯智訊》報導，新系列頂配Mate 60 Pro手機的特色有2：首次推出支持衛星通話功能，以及華為自研的麒麟處理器回歸後的首款旗艦機型。因此，Mate 60 Pro一經開售就引發市場搶購，官方商城一直處於持續缺貨中。一直到9月3日傍晚Mate 60 Pro才再度於網店與門店開啟現貨銷售，門店再次被搶購一空。

華為在新系列頂配Mate 60 Pro手機上首次推出支持衛星通話功能。（圖／華為官網）

報導引述一位網路數碼博主統計稱，截止9月1日深夜12時，華為商城、京東商城和深圳線下通路銷售加預售，華為Mate 60 Pro銷量預估已近80萬支（不包括各區域代理經銷商預約採購鋪貨量）。另據最新的網路數據顯示，截止9月4日上午11點，華為商城的Mate 60 Pro的評價人數已經達到了13227人。

《新浪網》報導稱， Mate 60 Pro從發售開始銷量持續增長，供應鏈傳出消息指出，Mate 60 Pro已加單至1500萬-1700萬台。不過這項數字被媒體認為「比較誇張」，目前仍無法證實，若是Mate 60全系列的量可能更靠譜些。經銷商的消息顯示，自9月10日起，華為線下門店將全面銷售Mate 60 Pro。

報導表示，定價更低的Mate 60標準版的開售，還有傳聞中的Mate 60 保時捷設計版的推出，華為Mate 60系列的銷量可望進一步增長。數碼博主還爆料稱，大陸3大官方電信運營商中移動、中電信和中聯通預計將集體採購百萬部Mate60系列手機，若消息屬實，將進一步助力華為Mate 60系列銷量增長。

陸媒根據可查閱歷代的華為Mate系列銷量數據（未經官方證實）顯示，2014年約在700萬部，到2016年突破千萬，2019年約2千萬部，2020年腰斬至不到1千萬部，2022年更下滑至不足700萬部，跌回2014年的水準。華為網店發布的消息稱，Mate系列手機累計發貨達1億部，與上述資料統計結果相接近。

報導預測，若按市場預測，華為Mate 60系列的銷量可能將會超過1000萬部，如果供應能夠跟上，銷量將有望超越此前Mate 30 系列創造的2000萬部的銷量成績。

另據市場研究機構Omdia資料顯示，2022年華為手機總出貨量為2800萬部。之前的供應鏈傳聞顯示，華為在數個月之前已經將2023年的智慧手機出貨目標由年初的3000萬部提升到了4000萬部。顯然，Mate 60系列將推動出貨目標增長的關鍵動力。