彰化銀行響應政府扶植體育發展，與台東縣體育會合作「各單項運動委員會績優及具有潛力選手培訓計畫」，9月2日在台東寶桑國小舉行頒贈儀式，由董事長凌忠嫄親自頒贈，鼓勵選手累積實力成為傑出運動員，爭取代表國家參加國際運動賽事，在國際舞台發光發熱。

凌忠嫄表示，彰銀秉持扶植體育運動發展及傳承運動家精神的理念，長期贊助各項運動賽事，積極培育優秀潛力選手，自2016年起已連續8年支持台東縣體育會「各單項運動委員會績優及具有潛力選手培訓計畫」，贊助台東地區運動選手，項目涵蓋體操、舉重、角力、柔道、軟網、田徑、射箭及射擊等，提供每位選手營養費、參賽費用、移地訓練及訓練用品等相關培訓經費，希望藉由長期贊助訓練經費，能夠為年輕運動員提供支援，幫助他們實現自己的體育夢想。

凌忠嫄表示，8年來共培育選手81人次，本年度贊助選手計15名，均為高中及大學在學學子，培訓選手中有4位已入選2024年奧運培訓計畫選手，另有多位選手於全國賽事中獲得金牌，表現優異，顯示彰銀培育潛力選手的成效已逐漸展現。去年彰銀成立射箭隊，積極培育在地基層運動員，未來有機會也歡迎台東的選手們可以加入射箭隊，堅實彰銀射箭隊的陣容與實力。

值得一提的是，為鼓勵選手積極取得國際賽出賽資格，彰銀針對贊助的選手，提供額外加碼，只要獲選亞運、奧運資格就頒發激勵金。體操選手黃彥章目前就讀台東大學，表現優異獲選為2023年杭州亞運國家代表團選手，即將於9月23日代表我國出賽，彰銀於當日頒贈儀式也特別加碼頒發激勵金獎勵選手，期待選手能有最佳的表現，為國爭光。

未來彰銀將持續贊助各類體育賽事、培育具潛力的菁英選手，參與更多國際賽事，為蓄積我國運動發展能量貢獻己力，厚植台灣與國際接軌的運動軟實力。