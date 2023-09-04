第一銀行預計將金融FIDO應用於第一金證券「e鍵開戶」APP，提供線上開戶的客戶可選擇以「金融FIDO身分識別」身分驗證，並同步於iLEO APP內綁定第一銀行帳戶作為證券交割戶，而系統也將同時回傳資料予第一金證券e鍵開戶APP，以接續後續開戶流程，此機制將免除客戶重複輸入個人資料，有效縮短開戶時間。此外，在符合金控間資料共享的規範下，第一銀行與兄弟公司第一金證券攜手合作，於iLEO APP推出「證券庫存、存股試算及損益概況」服務，當客戶完成開戶後，可透過一次性的線上授權流程身分認證及證券帳戶綁定，並藉由清楚易懂的介面設計，查詢即時的證券庫存與損益概況，時刻掌握市場投資契機。

除了透過金融FIDO機制應用於開立證券帳戶外，為強化集團間子公司跨業務整合，擴大數位通路業務發展，第一銀行與第一金證券合作，提供投資人一鍵即可銀、證雙開。投資人可在線上開立證券戶，同時開立第一銀行iLEO數位帳戶作為證券交割帳戶。客戶未來若透過證券通路引導申辦iLEO數位帳戶，只要經過授權後，系統即可將開戶基本資料回傳至證券端，使客戶享有一站式線上開戶服務，拓展多元化開戶服務管道。即日起至9月30日止，只要透過第一銀行專屬連結至第一金證券輸入優惠代碼並成功開立證券戶，還可加碼抽Mister Donut二入甜甜圈好禮即享券，限量1,000名。

第一銀行積極打造便民數位化金融服務，未來將持續積極推動數位轉型，透過金融FIDO服務機制的優勢，逐步擴建至集團旗下各子公司金融服務的申請，以實踐跨平台、跨集團的多元身分認證應用場域願景。