一名網友今（4）日在某臉書社團截出一則貼文，後上傳至某論壇，並以「便利商店淪為砲場」為題發文，掀起眾多網友熱議。根據貼文內容，只見一名男子於連鎖超商內，不明所以全裸露下體，一邊身靠背後架上商品，一邊猥褻自捏胸部，甚至還強調拍攝過程合法。針對此情此景，也有網友表示無法接受，頭痛直呼：「想到可能哪一天去超商買個吃的，上面沾過別人的子孫就覺得反胃」，遭影射的超商也聲明回應，損及企業形象，將進行追究相關責任。

一名網友今（4）日於某論壇以「便利商店淪為砲場」為題發文，同時附上臉書社團裸男的招募截圖，只見截圖內容所寫到「需要幾個不分偏零或是純零、協助進行多人運動及拍攝」，同時強調「時間會在平日或假日的深夜時段、過程完全合法勿擔心」，最後卻又說「已停止徵集，謝謝大家」。

有卡友於底下留言指出，「雖然商家閉門後算屬私人地方，然而他的商品就這樣暴露在拍攝現場，即便是戴套拍攝，但拍片為了好看一定不會全部都只射在套裡，必然會有外射的鏡頭，那麼商品很有可能沾到。」

該貼文一經發佈，眾多卡友紛紛留言表態：「這攸關企業形象和生意，如果鬧大了民眾抵制消費，他們將損失慘重」、「老鼠屎」、「噁心死了，有夠沒素質」、「支持提告」。

遭點名的超商，稍晚時也回應民眾來函，表示由於照片模糊，無法辨識是哪一家超商，若有進一步資料，懇請再來函提供。總公司也對此表態，若門市有類似拍攝不當影片與行為，損及企業形象，將進行追究相關責任。