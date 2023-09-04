近日消息指出，國軍對內委託中科院生產24萬枚Mk2手榴彈，陸軍也將於明年至2026年花費10億2960萬元，向美採購M67手榴彈，屆時估計可獲70萬枚餘，我軍將擁近百萬枚手榴彈。前立委郭正亮4日在《新聞大白話》節目直言，手榴彈顯然就是海岸守備隊要丟的，這就是要讓明年1月的義務役學丟真的手榴彈。賴清德不是說義務役都不會在前線嗎？不要騙，既然要玩抗中保台，就把該負的軍事風險講清楚，讓老百姓做出選擇。

「這就是要讓我們明年1月義務役要去當兵的這一群，要丟真的手榴彈！」郭正亮表示，這個就意味著，一定是有人在前線！所以賴清德可能要合理化一下他以前的說詞，他不是說義務役都不會在前線嗎？不會在前線，那學丟手榴彈幹什麼？「手榴彈顯然就是海岸守備隊要丟的嘛！

郭正亮提到，如果是守台灣內部重要的設施，像中油、台電、台積電，怎麼會用到手榴彈？賴清德還是要跟大家說清楚，就是我們義務役去當兵，民防的、警察的去受軍訓，請問他們會不會去前線？「我認為一定有！一定有啦！」

「所以這個東西，我覺得就是麥相騙！」郭正亮直言，就是你一方面又要搞抗中保台，一方面碰到兩岸的軍事風險，你又把它淡化，假裝沒這回事，事實上就不是這樣！「我覺得要玩就光明正大一點！」也就是既然要玩抗中保台，該負的軍事風險你就要講清楚，老百姓才能做出選擇。