農委會（現農業部）今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，遭踢爆資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口8814萬顆雞蛋。而近日就有一份最新的民調指出，對於只有50萬資本額的公司，竟然可以標到上億的政府採購案，有95％的網友表示「我覺得分明有鬼！我支持反貪腐，民進黨踹共說清楚！」引發討論。

YouTube頻道《野電視94強》4日對於「50萬資本額的『超思公司』竟然可以標到上億的政府採購案，你怎麼看？」進行網路民調，截至4日晚間22時止，已有3萬人參與投票，有95％的網友表示「我覺得分明有鬼！我支持反貪腐，民進黨踹共說清楚！」、僅有5％的網友則覺得「我相信民進黨很清白！」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「陳吉仲應向百姓公開說明『採購法』！政府標案一般要審核資格」、「視貪污而不見，就是讓你和你子孫的將來活在地獄之中」、「沒有這種人民支持，就不會有這種政黨！解決問題，不要只會治標，要能治本！」、「寧信世上有鬼，也別信民進黨的嘴」、「這沒問題真的要測智商了」。