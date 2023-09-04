菲律賓軍方今天表示，菲律賓與美國海軍艦艇聯合航行，穿越菲律賓專屬經濟區（EEZ）內的南海海域。

路透社報導，菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）的西部軍區（Western Command）表示，這是雙方首度在巴拉旺島（Palawan Island）西方海域進行聯合航行。

這次美、菲兩國展示合作，時值菲律賓與中國的關係高度緊張。中國宣稱擁有南海大部分海域的主權。

菲律賓海軍的飛彈巡防艦黎薩號（BRP Jose Rizal）與美國海軍勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）參與這次聯合航行，期間船艦練習在其他艦艇附近操作。

西部軍區在聲明中表示：「這次活動旨在提供菲國海軍和美國印太區域海軍一次測試和改善現有海事規則的機會。」

菲律賓多次抱怨中國在南海的「挑釁」動作，包括8月5日中國海警船朝菲律賓運補船發射水砲。