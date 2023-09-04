「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」專案，預訂該專案即享加購高鐵車票65折優惠。 (國泰飯店觀光事業提供)

入住「和逸飯店．高雄館」可盡情享受南台灣的熱帶風情，每晚最低3888元起，還有機會一睹85大樓日夜不同風采。(國泰飯店觀光事業提供)

「中秋團圓住房專案」入住精緻雙人房3399元起，依入住專案名稱贈送同款凱撒中秋禮盒1份。(凱撒飯店連鎖提供)

「星球派對」禮盒以星球為設計核心元素，適合喜愛星球的民眾趁機收藏，內含4入廣式月餅、2款厚切烤肉。(凱撒飯店連鎖提供)

廣受歡迎的「茗月流芯」禮盒，內含4入流芯月餅、4包TWG經典茗茶。(凱撒飯店連鎖提供)

時序漸漸步入初秋，不少人開始規劃下半年的國旅出遊。知名飯店紛紛推出住房優惠搶攻商機。國泰飯店觀光事業推出高鐵聯票專案「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」，預訂專案即享加購高鐵車票65折優惠。台北凱撒大飯店則是祭出「中秋團圓住房專案」，9月底前入住飯店可獲贈精美的飯店中秋禮盒。

國泰飯店觀光事業旗下全台6家和逸飯店、慕軒飯店與台灣高鐵聯手推出「搭高鐵．和逸慕軒冬遊趣」專案，即日起至12月31日開放預訂，入住期間為10月1日至12月31日。預定和逸飯店每晚最低3888元起，慕軒飯店每晚5988元起，專案包含飯店特色早餐，周一至周四入住享房型升等，房型升等不適用和逸飯店．台南館，各館還加贈不同驚喜禮和餐飲好康回饋住客。

針對商務客或輕旅客人，業者推薦環境靜謐舒適的「慕軒飯店」，周一至周四可享房型升等，還有餐飲85折優惠。而家庭客群適合到訪座落於桃園Xpark旁的「COZZI Blu和逸飯店．桃園館」，海洋主題飯店深受大人小孩喜歡，堪稱小孩的玩樂天堂。而「和逸飯店．高雄館」可盡情享受南台灣的熱帶風情，每晚最低3888元起，還有機會一睹85大樓日夜不同風采。

9月29日就是中秋節了，今年的中秋連假，不少人計畫出遊。鄰近台北火車站的台北凱撒大飯店順勢推出「中秋團圓住房專案」，9月30日前入住精緻雙人房，不含早餐每晚3399元起，依住房專案名稱贈送凱撒集團的璀璨星空中秋月餅禮盒。中秋禮盒有以星球為元素設計的經典廣式月餅，還有以桃山虎掌造型推出的「茗月流芯」，入住中秋住房專案就可免費享有，送禮自用皆宜。此外，9月住房還享有高鐵飯店聯票8折優惠，每房再加碼冰淇淋兌換券2張。