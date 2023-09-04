本周早些時候，德國自由民主黨（FDP）呼籲，停止拆除退役核電廠，甚至應該重啟。但是德國總理蕭茲(Olaf Scholz)拒絕這個提案，這是執政聯盟明顯的態度分歧。

德國之聲(DW)報導，德國在今年4月15日，結束了最後三座核電廠的運轉，進入退役時程。然而德國的電價立即上漲，這使得德國政界出現重新使用核電廠的聲浪。執政聯盟之一的德國自民黨議會小組提出一項政策聲明，呼籲德國停止拆除仍然堪用的核電廠，妥善保留，並思考重新啟用。

聲明稱：「這是我們在任何情況下，都能保持電力供應彈性的唯一方法。」

然而，德國總理蕭茲在接受德國廣播公司( Deutschlandfunk)的專訪時，他說：「這個問題毋需討論，核能已經結束了。核能問題在德國是個死路。任何想要建造新核電的計畫，都需要花費至少 15 年的時間，以及15~200 億歐元（約516億~6800億新台幣）。

蕭茲強調，德國逐步淘汰核能是依法進行，根本不需要什麼立場堅持。

但是，德國自民黨屬於偏經濟自由化的政黨，他們認為電費應該隨著真實成本調整，反對蕭茲的中左翼社會民主黨（SPD），以及第三個聯盟-綠黨提出的「國家補貼工業電價」做法。

德國逐步淘汰核能，最初是社民黨的政策，該黨是在 1998 年大選後，與綠黨首次組成聯邦聯盟時期，提出「漸進廢核」法案。屬於保守派的基督教民主聯盟(CDU，簡稱基民盟)和自民黨在 2009 年選舉中獲勝後，曾短暫推翻了此一決定；但是到了2011年福島核災之後，時任總理的梅克爾(Angela Merkel)態度大為轉變，也支持廢核法案。

然而，在烏克蘭戰爭之後，能源緊縮、限制來源進口、北溪管線爆炸，以及氣候變化帶來的全球減少溫室氣體的壓力越來越大，是否該要堅持廢核，成為迫切議題。

德國的在野黨團-基民盟/基社盟(CDU/CSU,合稱聯盟黨)主張有限的核電廠重啟，儘管德國核電的停工令，就他們執政時期(梅克爾政府) 的決定。但是在梅克爾退休之後，他們明顯改變態度。基社盟的巴伐利亞州州長索德爾(Markus Söder)上個月表示，他希望德國有一天會重新啟用核電廠，並表示「如果能源價格仍然居高不下，那麼他的政黨要是能夠贏得下一次聯邦選舉，將會在2025年重啟核電。

蕭茲的最新反核言論之後，主張核電啟啟的德國自民黨能否繼續在執政聯盟裡，值得進一步觀察。本周早些時候，在柏林郊外舉行了為期兩天執政聯盟聯誼會，試圖表現出團結，但是3個主張有分岐的政黨，已經在不同問題上發生了半公開的摩擦。