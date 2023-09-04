蔡政府執政下的國慶典禮，屢次被懷疑不見中華民國意象，今年公布雙十國慶主視覺後，再度遭到批評看不到「中華民國」，英文名稱更變成「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日）。國民黨總統參選人侯友宜今天在臉書強調，「我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅！」

侯友宜指出，雙十國慶，是屬於中華民國最重要的日子，在112年前的這天，革命先烈在武昌起義，開展了辛亥革命，最終推翻專制帝國，創立了亞洲第一個民主共和國，也就是我們的國家，中華民國。

侯友宜強調，「中華民國」是歷史上不容抹滅的事實，也是台澎金馬這片土地的全體國民，心中最大公約數，國家的民主、法治，甚至是政府機關施政，都是立基於「中華民國憲法」之上。於情、於理、於法，我們的國家的名字，就是中華民國。

侯友宜質疑蔡政府，如果就連國慶日，政府都不願意說出我們的國名，選擇將「中華民國」四個字藏起來，這樣的政府，心中還有國家？還是民進黨想向世界宣告，「中華民國」已不存在？

侯友宜痛批身為中華民國副總統的賴清德，也是有意競選中華民國總統的賴清德，過去不斷主張台獨，瞧不起中華民國，如今為了選舉，不惜打臉自己，高喊「沒有台獨路徑」，並勉強說出中華民國四字。但從民進黨政府一連串抹殺中華民國的政治操作，就可得知，民進黨跟賴清德的心中，就是不認同中華民國，就是沒有中華民國，所作所為都是在騙選票。

侯呼籲民進黨政府跟賴清德，身為執政者，不該帶頭抹滅國名，不該將意識形態，凌駕在國家之上，甚至把民眾的認同踩在腳下，踐踏屬於全體國民的中華民國。若連中華民國四個字，都不認同，如何能守護我們的國家，更沒有競選中華民國總統的最基本資格。