氣象局發布17縣市豪大雨特報，雨勢可能持續至明（5）日。（氣象局）

氣象局晚間發布17縣市豪、大雨特報，因海葵颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（4日）晚至明（5）日宜蘭縣、高雄市、屏東縣山區及花蓮縣、金門縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、台東、嘉義以南地區及南投以北山區、澎湖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今晚海葵颱風中心位於台灣海峽，其移動較為緩慢，仍讓台灣各地仍有不定時有陣雨出現，尤其雲林以南、澎湖及金門離颱風較近，降雨狀況較其他地區明顯，風力方面，北海岸（新北市）、澎湖及金門地區有9至10級強陣風出現，其他沿海空曠地區及馬祖亦有局部8至9級強陣風，也預估隨颱風西進，本島風力跟雨勢也會逐漸減緩，不過金門跟澎湖仍須留意有強風豪雨。

明天（5日）台灣仍受颱風及外圍環流影響，各地降雨機率仍高，整天不定時有短暫陣雨，局部地區有短延時強降雨，午後中部以北地區有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，各地大多落在30到32度之間，感受上較為舒適。