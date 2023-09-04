被視為中國房市風向標的京滬廣深一線城市落實「認房不認貸」後表現不同。上週末京滬房市成交量急升，深圳回暖，廣州相對平淡。前立委雷倩3日在《國際直球對決》節目指出，大陸一線城市如北京、上海、廣州、深圳，過去第一套房的頭期款大概在30到35％，第二套房更高達70到80％，這是為了避免房地產金融商品化，重演次貸風暴的債務監管措施。現在調成第一套房調成20％，第二套房調成30％，就是要點火房市。

雷倩提到，2020年中國大陸是在做房地產的債務監管，並不只是在打房市，講打房市顯得有點太單一面向。他主要是要讓房地產金融化的這個趨勢，能夠受到控制，因為這個趨勢如果不受控的話，你會發現有些房期就是過度高的槓桿，將來又會產生各種包裝起來的風險金融商品。

「這也就是美國2008年次貸風暴會發生的危機！」雷倩強調，所以2020年無論是三道紅線，或是四檔管理，主要是要整理房地產裡面的高槓桿，以及房地產金融化，也就是從它是一個房子，大家住的，變成一種投資金融工具，將來會在金融市場上不斷衍生，變成衍生金融商品的趨勢。

雷倩指出，所以他們當時不但做了很多規則的修改，還提高了二套首付及房貸利率。所以現在如果你看主要城市的話，「我看的這個數字可能不是最新的，但跟現在的情況不會差很遠」，全中國大陸的重點城市，像北上廣深的第一套房的首付（頭期款），大概在30到35％。

「可是最重要的是第二套房，北上廣深是70到80％的首付！（主持人林嘉源：喔，天吶！）因此是你根本沒有錢可以借（房貸）！」雷倩表示，所以他這次第一套房是調20％，第二套房是調30％，所以第二套房的動能會比較大，也就是你要點火房市的話，「因為原來是7、80％啊！」