根據目前《勞基法》規定，基本工資月薪為2萬6400元，時薪則為176元，不過仍有許多民眾不滿，認為工資上升幅度不符合生活成本上升的幅度。一位自己創業的女子近日感嘆，「每一份正職的工作都值得月薪4萬以上」，就算是完全不動腦、最基礎的勞動、打雜工作都很值得，卻有很多勞方的奴性很重，認為低薪的人應該先自我檢討，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，很常聽到長輩或是有人對抱怨低薪的人說，「你的能力有那個價值嗎？」、「有沒有想過是你自己的問題？」，其實月薪4萬以日常工作8小時、一個月工作20天、全勤來計算的話，時薪約是250元，她認為這個要求其實完全不過分。

原PO提到，現在連高中沒畢業去補習班打雜的時薪都有180元，大學畢業或是年紀25歲後，也相當值得比高中生時薪多70元，卻有很多人臣服於不對等的薪資條件，「我覺得無論如何，最基礎的勞力型工作，也都值月薪40K以上」。

原PO指出，她自己創業的新人給薪都是月薪42K以上，「我認為這是非常合理的人事成本」，如果因此導致收入不如預期、淨利不夠高，代表她經營能力不足，而非現代勞工難請、人事成本高，「如果人容易換來換去，就也只是很簡單的，你薪水給的不夠多沒有競爭力，人家才會跑啊⋯」。

對此，許多網友紛紛回應，「我自己觀察，主要還是在於台灣的勞動觀念落後，我們營利單位多半把人當成『耗材』，而非『人力資本』，而且加上多數企業管理沒有良好的法治觀念、法律查緝動能又低下的情況下，長年就造就目前的整個就業市場畸形」、「每次談到調薪，就有很多科技業的鼻孔看人，欸我們真的沒有想要平起平坐，只是希望能正常的『生活』而已，還有一堆人說底層不生小孩誰來服務他們，既不給好的待遇又希望有無限資源，問號」。