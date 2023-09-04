富達國際表示，由於高利率可能維持更長時間，即使近期核心通膨意外地出現滑落仍具僵固性，加上大陸經濟表現疲弱、房地產市場面臨挑戰，對未來刺激政策和市場反應仍具不確定性。因此，整體資產配置策略將維持審慎。

各類資產中，富達國際，相對看好投資等級債及新興市場股票後市。

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