儘管經濟表現具有韌性，但服務業和製造業表現仍分歧，且央行長時間維持高利率將影響經濟成長及基本面表現，因此，富達國際表示，全球資產配置觀點將趨向防禦型配置，9月份金融市場要密切觀察三大重點─高利率維持時間、通膨數據以及大陸經濟復甦情況。