富達國際表示，由於高利率可能維持更長時間，即使近期核心通膨意外地出現滑落仍具僵固性，加上大陸經濟表現疲弱、房地產市場面臨挑戰，對未來刺激政策和市場反應仍具不確定性。因此，整體資產配置策略將維持審慎。
各類資產中，富達國際，相對看好投資等級債及新興市場股票後市。
儘管經濟表現具有韌性，但服務業和製造業表現仍分歧，且央行長時間維持高利率將影響經濟成長及基本面表現，因此，富達國際表示，全球資產配置觀點將趨向防禦型配置，9月份金融市場要密切觀察三大重點─高利率維持時間、通膨數據以及大陸經濟復甦情況。
富達國際表示，由於高利率可能維持更長時間，即使近期核心通膨意外地出現滑落仍具僵固性，加上大陸經濟表現疲弱、房地產市場面臨挑戰，對未來刺激政策和市場反應仍具不確定性。因此，整體資產配置策略將維持審慎。
各類資產中，富達國際，相對看好投資等級債及新興市場股票後市。
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