自疫情結束過後，消費者寧可把支出花在旅遊與實質體驗，導致鑽石等奢侈品需求轉弱，目前在美國較便宜的一克拉或兩克拉鑽石，其價格跌幅遠超出其他寶石。相較之下，實驗室培育的人工鑽石需求卻逐漸攀升，其中價格親人是主要因素，這也引發外界猜測天然鑽石需求下跌是否將成為永久性趨勢，以及對人工鑽需求升高的影響，最終是否將會蔓延到鑽石主要市場-亞洲。

不過戴比爾斯堅稱，當前天然鑽價格暴跌是受到需求週期性下跌影響所致。它解釋，疫情期間被迫宅在家中的消費者大肆購買奢侈品， 如今只是回歸到疫情前的情況。

不過該業者也坦承，人工鑽確實已對天然鑽買氣造成衝擊，但它不認為這將成為結構性的變化。人工鑽通常幾周內可在實驗室中生成，由於與天然鑽相比，人工鑽顯得物廉價美，因此也被視為鑽石採礦業的嚴重威脅。

根據內情人士透露，受到需求低迷影響，戴比爾斯過去一年已大幅調降訂製鑽石類別的價格，這通常是指2克拉到4克拉、用於製造訂婚戒指的的裸鑽，其削價幅度超過40％，其中包括7月份逾15％的減價。

戴比爾斯通常將大幅削價做為刺激買氣的最後手段，不過最近的降價幅度卻堪稱是空前未有。去年6月，該業者對這類的訂製鑽石價格，定價為每克拉1,400美元，今年該價格卻已暴跌到850美元。儘管如此，與次級市場相比依然高出10％。