總統大選戰況激烈，國民黨參選人侯友宜仍在力爭上游，國民黨支持者是否全數歸隊成為討論焦點。前駐紐西蘭代表介文汲4日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，侯現在能做的最大貢獻就是把台灣人民從戰火中解救出來，不能跟著民進黨路線，九二共識講不清楚，國家民族地位也被搞得混淆，頭腦要放清楚，要對韓國瑜的支持者，不只是韓粉，還有很多是國民黨忠貞支持者、鐵桿藍，要把這些人抓回來，責任就是讓藍天再現！

總統大選最新四腳督民調公布，國民黨參選人侯友宜仍須急起直追，前立委郭正亮3日曾表示，「那20％以上的成長空間，就是侯友宜要做一些表達，對你以前的一些動作表示你做得不對，從此之後你要跟國民黨緊緊在一起，這種東西不是選舉就會自然歸隊的！」

介文汲強調，國民黨是一個百年大黨，你要靠你的理想跟中心思想繼續立足，為台灣的現在跟未來，為台灣人民做出貢獻。現在能做的最大貢獻是什麼？就是把台灣人民從戰火中解救出來！如果照民進黨現在這個錯誤的路線，你也跟著九二共識講不清楚的話，你怎麼拯救台灣老百姓？

介文汲指出，整個台灣的國家跟民族的地位，被搞得那麼混淆，再給民進黨這些人搞下去，我們變成日本人的後裔都不一定，歷史可以這樣子竄改嗎？歷史要還原，不是台獨課綱的問題，還原歷史真相是很重要的，對於這些忠心耿耿的國民黨支持者來講，這個不是跟你開玩笑的。

介文汲直言，侯友宜要搞清楚，今天你獲得國民黨70％的支持者，但還有2、30％，是決定你明年能不能代表國民黨贏得總統大選的，頭腦要放清楚。今天你要對韓國瑜的支持者，不只是韓粉，還有很多是國民黨的忠貞支持者，鐵桿藍，你要把這些人抓回來！

「你就可以替國民黨把藍天再現，你的責任就是藍天再現！」介文汲表示，不只是為了國民黨，是為了台灣這塊土地，你如果輸掉這場選舉的話，台灣也輸了，那國民黨更沒有未來！