職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」副隊長李恩菲（菲菲）擁有天使臉蛋和魔鬼身材，26歲的她在球場上總會展現充滿活力的一面，可愛一面獲得不少人喜愛，日前她在個人YouTube頻道分享在日本工作時的所見所聞，行程中途卻遇到噁男偷摸大腿，讓她傻眼。

李恩菲在YouTube頻道「李恩菲x菲菲」發布影片，只見她走在日本的車站中，表情有些不安，透露：「我們剛剛被偷摸了，因為剛剛經過有一個男生，他就是碰了我的大腿，我以為是我誤會，結果我回頭看筠熹，筠熹也被摸」，但筠熹當時完全沒有感覺到，李恩菲表示該男子是每個經過的女生都會摸，將手放在腿部位置假裝是不小心碰觸，令李恩菲大喊「傻眼，竟然有這種人」。

李恩菲透露在車站被偷摸。（圖／李恩菲x菲菲 YouTube）

雖然有不愉快的插曲，不過李恩菲也與樂天女孩們一起來到橫濱球場，幾人在當地商店閒逛，進場後一席人坐在觀眾區，坐在前排的日本兒童還分送小零食給她們，李恩菲用日語表白「我喜歡你」，讓小男孩露出靦腆微笑，可愛模樣令李恩菲直接露出「姨母笑」，更直接上演甜蜜餵食互動，與小男孩比愛心合照，結束後她直言「超級開心的，希望下次呢還可以去不同的日本球場」，由於當天是小朋友日，於是很多人會帶著孩子一起來看球，氛圍很好。

（來源／影片取自李恩菲x菲菲 YouTube，如遭刪除請見諒。）

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