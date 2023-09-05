新加坡採購暨物流管理學院（SIPMM）公布，8月製造業採購經理人指數（PMI）從7月的49.8微升到49.9，連續6個月處於萎縮，但該指標自5月來持續走揚。星國8月製造業活動萎縮放緩，歸因於新訂單和新出口指標跌幅收斂，以及工廠產出恢復擴張。