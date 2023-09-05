《華爾街日報》最新調查顯示，年齡與經濟隱憂，不利80歲美國總統拜登明年大選的選情，73％受訪者認為拜登年紀太大不宜連任，58％表示過去2年美國經濟惡化。而拜登尋求連任的頭號對手仍是前總統川普，近60％共和黨選民將川普列為代表角逐白宮大位的首選，相較4月上升11個百分點。