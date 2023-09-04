雲林縣長張麗善4日晚間表示，明天侯友宜會有重大宣布，請大家拭目以待！張麗善說她對侯友宜越來越有信心，因為侯說到做到、信守承諾！張麗善賣關子，「朋友們！明天等著他再提出好政見囉！」

張麗善在臉書指出，侯友宜這幾次來訪雲林，給他的建議他都牢牢記住，而且化作當上總統後會一一履行的政見。證實了⋯侯友宜深入基層體恤民意，願意解決人民的痛苦。國家的政策不公、財政收支劃分不公，造成貧富不均及福利不平等！

張麗善直言，為什麼六都可以做的，其他縣市無法做到？福利制度過度懸殊、人口版圖自然移動，都往六都移動去了，造成嚴重城鄉差距，區域無法平衡發展。

「我告訴他，雲林拒作二等公民」，張麗善曝心聲，希望在台灣這塊土地上，能得到平等尊嚴的對待，相信其他縣市跟她一樣的期待！

張麗善強調，侯友宜聽進去了，「我好感動！我對侯友宜市長越來越有信心」，說到做到、信守承諾，「朋友們！明天等著他再提出好政見囉！」