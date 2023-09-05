蔡政府推出「雙語政策」2年8個月以來，教師、家長與學生都反彈，甚至有老師說「4個班、逾百人，只有1人聽得懂英語上課」，教師團體要求立即停止實施。《中國時報》今天獨家、深度揭露此現象，引起廣大迴響，國民黨立委賴士葆在臉書發文指出，很多專家學者以及教育團體都一再呼籲重新檢討雙語政策，參選總統的賴清德佯不知，偏執地漠視這個廣大的民怨，凸顯蔡政府全面執政就是任性霸道，不願意虛心檢討，

賴士葆說，賴清德2014年在台南市長任內推動雙語政策，2017年接任閣揆，規畫要在2030年雙語國家政策，蘇貞昌接閣揆改成2030雙語政策，名稱稍微修正，不變的是在母語之外獨尊英語的政策陸續在進行。教育部用獎金補助來鼓勵各校推動政策，幾年下來，利弊得失的績效已經很明顯呈現，當初推動雙語政策的賴清德要參選總統，他日前表示英語能力強，國際參與能力就比較強，但沒有要忽略其他語言教育。賴清德對於教育第一現場教師和學生對雙語教育的反應不是佯裝不知，就是偏執地漠視這廣大的民怨。

賴士葆表示，舉數學的例子，教師千辛萬苦備課用雙語上課，家長發現孩子表象浮面的知道加減乘除的英語名詞，然而對於加減乘除的實際演練能力卻大為減弱，因為花了很多時間學習英文，所以剝奪本科的專業學習，很多家長從原本的支持改為質疑。教育部面對媒體批評4個班級只有1人聽懂，讓雙語教學面臨血崩的狀況，教育部還淡定的說英語能力是透過普及提升、弭平差距及重點培育，漸進式以學生聽得懂的方式教學。

賴士葆指出，教育部這樣的回應根本只會在冷氣房定政策，全然漠視基層教育現場師生的哀號，教育部想要弭平差距，雙語教育卻是讓城鄉差距加劇，很多偏鄉的孩子沒有錢補習英文，連英語基本單字都陌生，推動雙語政策只是雪上加霜。尤其目前連台北市在內的首善都會地區的雙語師資都嚴重的缺乏，更遑論偏鄉地區。凡事豫則立，不豫則廢，師資沒有預備好就即興貿然推動，導致很多學生在雙語教育課堂放空，放棄學習，根據草根影響力基金會民調，62％民眾擔心雙語政策讓學生程度M型化，使得英語程度不好的學生壓力更大。

賴士葆進一步指出，英語好就與競爭力畫等號其實是過於簡化、誤解語言的功能，賴清德說雙語教育沒有要忽略其他語言教育，這可以用「我不殺伯仁，伯仁因我而死」來比喻，很多學者都指出雙語教育扼殺了母語的學習。他今年8月份在立法院召開公聽會探討雙語政策的問題，與會的學者都表示雙語教育壓縮了母語的學習，導致及其他學科的核心能力倒退，扎實的母語基礎才是真正的競爭力。

賴士葆強調，很多專家學者以及教育團體都一再呼籲重新檢討雙語政策，蔡政府全面執政就是任性霸道，不願意虛心檢討，短視的政客不肯正視這個錯誤的政策，影響所及是台灣未來下一代的競爭力。