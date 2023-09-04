女星王心凌有著「甜心教主」的別稱，去（2022）年參與陸粽《乘風破浪的姐姐》第三季掀起回憶殺，並再度翻紅，人氣扶搖直上。明(5)日適逢她準備許久的新專輯上架，昨(3)日深夜便在社群上吐露心聲，寫下：「有你們熟悉的我，也有你們沒看過的我。」讓粉絲們相當期待。

王心凌今年喜迎出道20週年，除了宣布舉辦「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」與歌迷們見面外，其醞釀許久的新專輯《Bite Back》將於明日上架開賣，而她也在昨日深夜發文透露近期忙碌於演唱會、專輯的感受，直呼：「從來沒有這麼雲霄飛車高潮迭起過，連錄節目的時候都沒有。」

此外，王心凌也在文中分享製作過程的故事，透露：「收到第一個demo的時候，我們都好喜歡這首歌的輪廓，但是歌詞不像是我會唱的樣子。」直到經過討論後，才終於定案，成為歌迷們會聽到的模樣。另外，王心凌也模擬被問及「嘗試轉型」後的說法，開心表示：「這首歌裡，有你們熟悉的我，也有你們沒看過的我，這樣的新作才有意思。」

王心凌在相關貼文中，也一併附上多張她在練習室裡排練的照片，只見畫面中，她身穿中空短馬甲，手持麥克風，眼神堅毅的排練，而日前她也曝光穿著深U禮服的形象照，讓粉絲們看了忍不住留言：「好認真練舞的心凌寶貝加油」、「期待新歌」、「相信心凌能唱出自己的風格。」