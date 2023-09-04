新北市經發局12日將舉辦「北台共榮‧領航臺灣」產業論壇x招商媒合x採購商洽活動，邀請北台八縣市代表齊聚板橋新板希爾頓酒店，彼此交流特色產業與招商成果，共同探討智慧製造和數位轉型所帶來的機遇和挑戰，期盼以北台為核心引擎，領航台灣邁向嶄新產業格局。

經發局長何怡明表示，北台8縣市面積約占全國的1／4，但人口數高達1123萬人，約占全國總人口的半數，在產業上更是國內重要的製造生產主鏈，營利事業銷售額高達全台製造業的56.4％，服務業營利事業銷售額亦占全國72.3％，顯現北台產業匯聚的能量。

何怡明說，活動秉持合作共好的核心精神，首次聯合八縣市進行產業交流，並協助土地媒合及國際商洽。此外將整合北台產業優勢及資源擬訂產業政策白皮書，後續透過北台區域發展委員會產業發展組定期跨縣市交流，讓產業資源打破區域隔閡並橫向流通，盼藉由跨縣市合作整合資源，共同營造安商友善環境，提升台灣的國際競爭力。

經發局指出，在北台縣市中，新北市的人口數及營利事業家數皆為全國縣市第一，為減緩企業對缺地、缺人、缺工的恐慌，於2019年成立招商一條龍，至今已有236件投資案落地新北，注入4500億元投資活水，並預估帶動8.7萬個就業機會。

同時積極開闢產業空間，透過整體開發與報編園區打造新世代產業園區，如林口國際AI＋智慧園區、新店寶高智慧產業園區等，新增約853公頃產業空間；此外更向天要地，推動工業區立體化以及工業區多元都更，新增產業用地總樓地板面積達93萬坪，拓展充足產業空間。

隨著科技進化的加速、ChatGPT 等生成式 AI 掀起全球熱潮，產業因應未來需求營造全新市場空間，「智慧製造」與「數位轉型」正是引領產業全面轉型升級的關鍵。